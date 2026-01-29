A chi il futuro? A noi! La carestia lessicale della destra italiana

Il clima tra Giubilei e Vannacci si scalda. Il dottor Giubilei, che gestisce la rivista “Nazione Futura”, ha deciso di portare in tribunale il generale Vannacci. La disputa nasce da alcune dichiarazioni e prese di posizione che hanno acceso le polemiche nel mondo della destra italiana. La questione si fa sempre più tesa, con entrambe le parti che si accusano a vicenda di aver superato il limite. La scena politica e culturale si prepara a un nuovo capitolo di questa faida pubblica.

"Nazione Futura" di Giubilei contro "Futuro Nazionale" di Vannacci. Il dizionario italiano contiene oltre duecentomila lemmi, ma alla fine ci si passa gli stessi due vocaboli come una zuppiera a un pranzo di famiglia Giubilei contro Vannacci: "Futuro nazionale? Il simbolo è troppo simile al nostro. Ci tuteleremo" A chi il futuro? A Noi, anzi, a me. Il dottor Giubilei – titolare della ditta di conservatori & C. "Nazione Futura" – vuole chiamare in tribunale il general Vannacci fondatore del movimento politico "Futuro Nazionale". Più che l'egemonia, poté il plagio. La faccenda ricorda quella di una nostra anziana zia che litigò per sette anni con la vicina perché entrambe avevano chiamato il gatto Edoardo.

