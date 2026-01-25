Trump presenta il ritorno della manifattura come questione identitaria Ma la realtà smentisce la retorica

L’annuncio di Trump sul ritorno alla manifattura si inserisce in un contesto di retorica identitaria. Tuttavia, la realtà economica dimostra una tendenza diversa: la globalizzazione, pur portando benefici, ha portato anche alla riduzione del settore manifatturiero in Occidente e alla diminuzione della classe media industriale. Un’analisi che invita a riflettere sulle vere sfide e sui cambiamenti strutturali del mondo produttivo.

La globalizzazione, per anni raccontata come una storia di efficienza, abbattimento dei costi e vantaggi competitivi, ha prodotto in Occidente un esito meno celebrabile: la progressiva contrazione del manifatturiero e l’erosione della classe media industriale. Negli Stati Uniti la delocalizzazione non ha solo spostato le fabbriche, ma ha smantellato un ecosistema fatto di competenze, salari dignitosi e mobilità sociale, lasciando dietro di sé territori impoveriti e un senso diffuso di declino. Non sorprende che, da Ross Perot in poi, quasi ogni candidato presidenziale abbia promesso di riportare la produzione “a casa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La questione industriale e la manifattura italiana in profonda crisiL’industria e la manifattura italiane attraversano una crisi profonda, spesso trascurata nel dibattito politico.

