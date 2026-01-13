Julio Iglesias accusato di violenza sessuale da due ex dipendenti | Controllo molestie e un clima di terrore
La Procura spagnola ha avviato un’indagine preliminare su Julio Iglesias, coinvolto in accuse di tratta di esseri umani e violenza sessuale da parte di due ex dipendenti. Le accuse segnalano presunti comportamenti di controllo, molestie e un ambiente lavorativo difficile. La vicenda è attualmente in fase di approfondimento, e l’artista nega ogni addebito.
La Procura spagnola ha aperto un’indagine penale preliminare nei confronti di Julio Iglesias, accusato da due donne di tratta di esseri umani e violenza sessuale. I fatti risalirebbero al 2021 e sarebbero avvenuti nelle residenze del cantante tra la Repubblica Dominicana e le Bahamas. Nella denuncia, le due ex collaboratrici – una dipendente del servizio domestico e una fisioterapista personale – parlano di un ambiente di lavoro di costante controllo e intimidazione e accusano l’artista spagnolo – all’epoca 77enne – non solo di violenze sessuali, ma anche di tratta di esseri umani a fini di lavoro forzato. 🔗 Leggi su Open.online
