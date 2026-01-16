Chiesto il rinvio a giudizio per il prete-giornalista accusato di violenza sessuale Gli approcci al collega 40enne durante il Conclave

La Procura di Roma ha richiesto il rinvio a giudizio per un prete-giornalista spagnolo di 81 anni, accusato di aver commesso violenza sessuale nei confronti di un collega di 40 anni. L’indagine riguarda anche gli approcci del sacerdote nei confronti del collega durante il Conclave. La vicenda si inserisce in un contesto di approfondimenti giudiziari sulle condotte del professionista.

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il prete-giornalista spagnolo di 81 anni accusato di violenza sessuale ai danni di un suo collega di 40 anni. I pm contestano all’indagato fatti relativi a casi «di minore gravità». Le molestie risalirebbero al periodo del Conclave per l’elezione di Papa Leone XIV. Il sacerdote avrebbe invitato il collega a casa e in quella occasione avrebbe tentato un approccio sessuale. L’amicizia e gli aperitivi. I due avevano stretto amicizia proprio durante l’ultimo ricovero di Papa Francesco, conoscendosi proprio durante quel periodo convulso, pieno di eventi mediatici e vaticani da seguire. 🔗 Leggi su Open.online

