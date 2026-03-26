Italia in finale play off mondiale | battuta l’Irlanda del Nord 2-0 Gol di Tonali e Moise Kean Pagelle

L’Italia ha conquistato la finale dei playoff mondiali battendo l’Irlanda del Nord con il punteggio di 2-0. Le reti sono state segnate da Tonali e Moise Kean. La vittoria consente alla nazionale di qualificarsi per la fase finale dei Mondiali, dopo una partita giocata con determinazione. La sfida ha concluso un’astinenza di risultati positivi che durava dal 1958.

Finalmente! L'Italia batte l'Irlanda del Nord, sfata un tabù che durava dal 1958, ma soprattutto schiude la porta della finale play off per andare al mondiale. Ora anche i miei nipotini, come tutti i ragazzi di una generazione che non hai visto gli azzurri in una fase finale del Mondiale, possono continuare a sperare. Perchè, dopo un primo tempo complicato, ha sfondato il muro nordirlandese Tonali e ha raddoppia un bravissimo Moise Kean. Capace di mandare anche un messaggio a Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina mai troppo tenero verso il centravanti L'articolo Italia in finale play off mondiale: battuta l’Irlanda del Nord (2-0). Gol di Tonali e Moise Kean. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Italia in finale play off mondiale: battuta l’Irlanda del Nord (2-0). Gol di Tonali e Moise Kean. Pagelle Articoli correlati Leggi anche: Italia-Irlanda del Nord per il Mondiale: Tonali gol. Raddoppio di Kean |Live 1-0 Mondiali 2026, Italia-Irlanda del Nord 2-0: gol di Tonali e Kean: martedì la finaleBergamo, 26 marzo 2026 – L’Italia stacca il pass per la finale dei Mondiali 2026. Contenuti e approfondimenti su Italia in finale play off mondiale... Temi più discussi: Italia - Irlanda del Nord Qualificazioni Mondiali 2026: orario e dove vedere la partita di playoff · Calcio oggi; L'Italia andrà al Mondiale? Il calendario dei playoff europei; Chi affronterà l’Italia in caso di finale ai playoff? Avversaria, orario, tv, streaming; Italia-Irlanda del Nord con una grande novità per i tifosi: sarà la prima volta. Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff!Leggi su Sky Sport l'articolo Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff! sport.sky.it Italia-Irlanda del Nord 2-0, Tonali e Kean portano Gattuso alla finale playoffÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it Il raddoppio dell'Italia contro l'Irlanda del Nord di Kean garantisce alla Nazionale Azzurra l'accesso alla finale del play-off mondiale. Dario De Gennaro lo descrive per le persone con disabilità visive nel commento descrittivo a cura di #RaiPubblicaUtilità facebook Dalle 20:45 l’Italia gioca contro l’Irlanda del Nord la prima delle (si spera) due partite degli spareggi per i Mondiali maschili di calcio, che non gioca dal 2014. Qui, da ora fino a fine partita, un live di commento e contesto: x.com