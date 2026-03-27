Moise Kean ha indicato Pio Esposito dopo il gol per far notare quello che non si era visto in campo

Dopo aver segnato contro l’Irlanda del Nord, l’attaccante ha esultato puntando un compagno di squadra, che si trovava in campo. Il gesto ha attirato l’attenzione su un altro giocatore presente in campo, senza ulteriori spiegazioni ufficiali. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata per chiarire il significato del gesto.

Kean dopo il gol all'Irlanda del Nord ha esultato indicando Pio Esposito. Il gesto dell'attaccante della Fiorentina ha spiegato l'importanza di Esposito in quel momento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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