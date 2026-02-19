L’Inter ha l’aiutino aiutone anche in Europa | il gol di Pio Esposito era da annullare Corsport e Gazzetta

L’arbitro ha concesso un gol di Pio Esposito che, secondo molti commentatori, avrebbe dovuto essere annullato. La decisione ha suscitato molte polemiche, poiché il giocatore era in posizione irregolare al momento dello scatto decisivo. La partita tra Inter e avversari si è accesa subito, con tifosi e analisti che si sono divisi sulle decisioni dell’arbitro. La circostanza ha acceso ulteriori discussioni sulla gestione delle partite in Europa. La situazione resta sotto osservazione, mentre i commentatori continuano a dibattere.

È un momento decisamente favorevole per l'Inter a livello arbitrale. L'ha sfangata contro la Juventus grazie a La Penna e alla sua decisione di espellere Kalulu invece di Bastoni falsando completamente partita e campionato. Ma anche in Champions, nel mezzo disastro di Bodo ( dove l'Inter di padre Chivu ha perso 3-1 ) i nerazzurri sono stati aiutati. Il gol di Pio Esposito è viziato da un fallo di braccio commesso nell'immediatezza della rete. Per i giornali italiani era da annullare, figuriamoci.