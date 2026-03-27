Modifiche alla viabilità per l’inaugurazione di Spazio 3 e il mercatino in strada Garibaldi

Domenica 29 marzo 2026, in occasione dell’inaugurazione di Spazio 3 in via Borghesi e del mercatino in strada Garibaldi, saranno adottate modifiche temporanee alla viabilità nel centro città. Le variazioni riguarderanno principalmente la circolazione e la sosta nelle aree interessate dagli eventi, con l’obiettivo di gestire il flusso di veicoli e pedoni durante le manifestazioni.

La disposizione delle bancarelle in Strada Garibaldi dovrà sempre garantire un corridoio di transito per i veicoli largo almeno mt. 03,50 e di poter accedere ai passi carrabili esistenti. L’Azienda TEP SpA provvederà alla deviazione dei bus interessati dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Modifiche alla viabilità per l’inaugurazione di Spazio 3 e il mercatino in strada Garibaldi Articoli correlati Modifiche temporanee alla viabilità per il Mercatino di via GaribaldiIn Strada Garibaldi – dall’intersezione con Via Melloni esclusa all’intersezione con Via Albertelli esclusa – verranno istituiti il divieto di... Ciclabile tra Parona e Ponte Garibaldi, lavori al via: modifiche alla viabilitàPer 60 giorni, a partire da domani, è istituito nell’area di Parona il senso unico di marcia in via Preare, tra l’intersezione con lungadige... Una selezione di notizie su Modifiche alla viabilità per... Temi più discussi: Modifiche alla viabilità per la Sagra di Pasqua; Via Arnaud: modifiche alla viabilità per lavori alle facciate; Modifiche alla viabilità nel centro storico per lavori in via San Giovanni; Le modifiche alla viabilità dal 16 al 22 marzo 2026 / Avvisi / Novità / Homepage. Proseguono i lavori, e relative modifiche alla viabilità cittadina, per interrare cavi dedicati ai servizi pubblici. Restringimento delle carreggiate oggetto dei lavori, con l’istituzione divieto di sosta lungo Via Montegrappa e Via dei Roveri nei tratti stradali che di volta in volta saranno impegnati dai lavori ... lameziainforma.it Lavori di asfaltatura in piazza Treviso: nuove modifiche alla viabilitàNell’ambito degli interventi di riqualificazione urbana legati ai progetti del Pnrr dedicati alla rigenerazione urbana e alla mobilità sostenibile, proseguono i lavori in largo Treviso, con la sistema ... valdinievoleoggi.it Il big match rischia di vedere grosse modifiche - facebook.com facebook Ci saranno alcune modifiche al traffico x.com