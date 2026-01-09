Modifiche temporanee alla viabilità per il Mercatino di via Garibaldi

Da parmatoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il Mercatino di via Garibaldi in occasione di Sant’Ilario, si prevedono modifiche temporanee alla viabilità martedì 13 gennaio 2026, dalle 7:00 alle 20:30. Durante questa fascia oraria, alcune strade saranno soggette a variazioni per consentire lo svolgimento dell’evento in sicurezza. Si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica e di pianificare eventuali percorsi alternativi.

In occasione del Mercatino di Via Garibaldi speciale Sant’Ilario, sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità martedì 13 gennaio 2026, dalle 7:00 alle 20:30. In Strada Garibaldi – dall’intersezione con Via Melloni esclusa all’intersezione con Via Albertelli esclusa – verranno. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Arriva una nuova rotatoria tra via Garibaldi e via Perugia: modifiche temporanee alla viabilità

Leggi anche: Mercatino di via Garibaldi, le modifiche alla viabilità per domenica 9 novembre

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Variazioni della viabilità a Reda per il Mercatino della Sagra del Buongustaio winter edition.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.