Modifiche temporanee alla viabilità per il Mercatino di via Garibaldi
Per il Mercatino di via Garibaldi in occasione di Sant’Ilario, si prevedono modifiche temporanee alla viabilità martedì 13 gennaio 2026, dalle 7:00 alle 20:30. Durante questa fascia oraria, alcune strade saranno soggette a variazioni per consentire lo svolgimento dell’evento in sicurezza. Si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica e di pianificare eventuali percorsi alternativi.
In occasione del Mercatino di Via Garibaldi speciale Sant’Ilario, sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità martedì 13 gennaio 2026, dalle 7:00 alle 20:30. In Strada Garibaldi – dall’intersezione con Via Melloni esclusa all’intersezione con Via Albertelli esclusa – verranno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Variazioni della viabilità a Reda per il Mercatino della Sagra del Buongustaio winter edition.
Un’ordinanza dell’Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti dispone modifiche temporanee alla viabilità in via Alberoni, al Lido di Venezia, per consentire i lavori di realizzazione della Ciclovia Nazionale VEN.TO. A partire dal 12 gennaio e fino al 6 febbr - facebook.com facebook
