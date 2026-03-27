A Modena, le canzoni di Gino Paoli vengono trasmesse in filodiffusione nel centro storico, con brani come

Il Comune organizza un omaggio al grande cantautore scomparso pochi giorni fa, dalle 10 alle 18 verranno diffusi i suoi brani più famosi per rimarcare il suo legame con Modena Da 'La gatta' a 'Sapore di sale', da 'Una lunga storia d'amore' a 'Che cosa c'è' passando per 'Senza fine' e, ovviamente, 'Il cielo in una stanza'. In piazza Grande domani, sabato 28 marzo, risuoneranno i più grandi e amati successi di Gino Paoli. ModenaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Modena omaggia Gino Paoli, le sue canzoni in filodiffusione in centro

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