Gino Paoli sofisticato e spigoloso con le sue canzoni ha arredato i vuoti esistenziali di un’altra Italia

È morto a 91 anni Gino Paoli, cantante e autore italiano, noto per le sue canzoni che hanno segnato diverse generazioni. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa nelle ultime ore e ha suscitato reazioni nel mondo della musica e tra i fan. Paoli aveva una carriera lunga e ricca di successi, caratterizzata da uno stile musicale riconoscibile e apprezzato.

“Trovarsi soli all'improvviso” di Marco Giudici. Ciò che serve per riprendersi dopo Sanremo C’è un sapore di estinzione nella notizia della morte, a 91 anni, di Gino Paoli, a pochi mesi da quella di Ornella Vanoni, musa perenne e proiezione femminile del suo modo d’intendere il mondo. Con lui si sistema nel passato storico (dove chissà quale spazio troverà) un fenomeno circoscritto ma sofisticato, che ha dato forma musicale a una poesia filosofica intrisa di letteratura e introspezione. In sostanza, la “canzone intellettuale”, capace di cogliere il senso di una condizione, la verità delle relazioni, il significato delle illusioni, l’agonia dei desideri. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Gino Paoli, sofisticato e spigoloso, con le sue canzoni ha arredato i vuoti esistenziali di un’altra Italia Articoli correlati Mogol: «Perdo un caro amico», Fazio: «Le sue canzoni erano quadri». Tutte le reazioni alla morte di Gino Paoli«Avevo un rapporto personale con Gino Paoli, ci conoscevamo molto bene, e devo dire che mi commuove molto la sua scomparsa» ha detto il... Morto Gino Paoli, i messaggi di cordoglio. Mogol: “Era un caro amico, negli ultimi tempi era un po’ depresso”. Fazio: “Con le sue canzoni dipingeva”La scomparsa di Gino Paoli, morto oggi 24 marzo all’età di 91 anni, ha innescato una reazione immediata di cordoglio che unisce il mondo della musica... Contenuti e approfondimenti su Gino Paoli Temi più discussi: L’obiettivo di comandare impuniti; Francia al voto, i socialisti tengono Parigi, Marsiglia e Lille. Avanzano gli Insoumises e Le Pen; Scoperta una domus imperiale nella Saepinum romana in Molise. Gino Paoli morto, le malattie: gli eccessi con alcol e fumo, l'aneurisma e la labirintite. Tutti i problemi di saluteLa vita di Gino Paoli non è stata segnata solo dalla musica e dal successo, ma anche da momenti difficili legati alla salute e agli eccessi. Un percorso umano complesso, fatto di cadute ... ilmessaggero.it Morto Gino Paoli: le cause della morte del cantautoreMorto Gino Paoli: le cause della morte del cantautore 91enne deceduto oggi, 24 marzo 2026. Tutte le informazioni nel dettaglio ... tpi.it Gino Paoli, il tempo dei poeti e la scuola genovese. Un’eredità che ha segnato la musica italiana. Ivano Fossati: “Era un grande e una persona splendida”. Alfa: “Per noi un riferimento”. Il ricordo di chi ha condiviso il palco e la passione. #ANSA - facebook.com facebook