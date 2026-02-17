Mobilità docenti 2026 27 | chi può presentare domanda i vincoli il passaggio di ruolo LO SPECIALE
Il Ministero dell'Istruzione ha aperto le domande di mobilità per i docenti che vogliono cambiare ruolo nell’anno scolastico 202627, a causa delle nuove regole introdotte quest'anno. Sono coinvolti insegnanti che desiderano trasferirsi, passare di classe di concorso o di grado di scuola, oppure passare da un posto di sostegno a uno di ruolo ordinario. La procedura interessa anche chi intende spostarsi tra diverse tipologie di incarico, come il passaggio da supplente a ruolo.
Mobilità docenti 2026/27: ecco chi può presentare domanda
Da oggi i docenti italiani possono presentare domanda per cambiare sede, classe di concorso o tipologia di posto.
Mobilità docenti 2026/27: chi non può presentare la domanda?
Il ministero dell’Istruzione ha comunicato che, per le mobilità docenti 202627, alcuni insegnanti non potranno presentare domanda.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
