Mobilità docenti 2026 27 | chi può presentare domanda i vincoli il passaggio di ruolo LO SPECIALE

Da orizzontescuola.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell'Istruzione ha aperto le domande di mobilità per i docenti che vogliono cambiare ruolo nell’anno scolastico 202627, a causa delle nuove regole introdotte quest'anno. Sono coinvolti insegnanti che desiderano trasferirsi, passare di classe di concorso o di grado di scuola, oppure passare da un posto di sostegno a uno di ruolo ordinario. La procedura interessa anche chi intende spostarsi tra diverse tipologie di incarico, come il passaggio da supplente a ruolo.

Mobilità docenti per l'anno scolastico 202627: parliamo di trasferimento, passaggio di classe di concorso o grado di scuola (cosiddetta mobilità professionale), passaggio da posto sostegno a posto comune. L'articolo Mobilità docenti 202627: chi può presentare domanda, i vincoli, il passaggio di ruolo LO SPECIALE.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Mobilità docenti 2026/27: ecco chi può presentare domanda

Da oggi i docenti italiani possono presentare domanda per cambiare sede, classe di concorso o tipologia di posto.

Mobilità docenti 2026/27: chi non può presentare la domanda?

Il ministero dell’Istruzione ha comunicato che, per le mobilità docenti 202627, alcuni insegnanti non potranno presentare domanda.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Mobilità docenti 2026/27: ecco chi può presentare domanda; Organici docenti 2026/2027, l'organico annuale previsto dalla legge di bilancio potrebbe slittare a fine aprile e gli esiti della mobilità a fine maggio; Mobilità docenti 2026/27: chi non può presentare la domanda?; Mobilità docenti 2026/27: requisiti per l’invio della domanda.

mobilità docenti 2026 27Mobilità docenti 2026/27: chi può presentare domanda? La guida ai vincoli e alle derogheScopri tutto sulla mobilità docenti 2026/27. Normative, procedure e digitalizzazione del fascicolo elettronico ti aspettano. informazionescuola.it

Mobilità docenti 2026/27: chi non può presentare la domanda?Il CCNI 2025/2028, firmato lo scorso anno e valido per il triennio 2025/26 – 2026/27 - 2027/28, fissa i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola, sottol ... orizzontescuola.it