Mobilità ATA 2026 27 come funzionano i posti richiedibili | cosa prevede l’ordinanza ed elenchi ufficiali

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’Ordinanza ministeriale n. 43 del 12 marzo 2026, che definisce le modalità di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 20262027. La procedura prevede la compilazione di elenchi ufficiali e l’assegnazione dei posti richiedibili, in base alle indicazioni contenute nel documento. Le domande devono essere presentate entro i termini stabiliti dalla normativa.

Con l’Ordinanza ministeriale n. 43 del 12 marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato le procedure di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 20262027. Possono partecipare alla mobilità i lavoratori ATA con contratto a tempo indeterminato. L'articolo Mobilità ATA 202627, come funzionano i posti richiedibili: cosa prevede l’ordinanza ed elenchi ufficiali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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