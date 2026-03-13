Mobilità 2026 docenti ATA e personale educativo | le date ufficiali Ecco l’ordinanza

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'Ordinanza n. 44 del 12 marzo 2026, che avvia le procedure di mobilità per docenti, personale educativo e ATA per l'anno scolastico 202627. Sono state definite le date ufficiali e le modalità da seguire per le richieste di trasferimento e assegnazione. La procedura riguarda tutto il personale coinvolto nelle future assegnazioni di sede.