Mobilità 2026 docenti ATA e personale educativo | le date ufficiali Ecco l’ordinanza
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'Ordinanza n. 44 del 12 marzo 2026, che avvia le procedure di mobilità per docenti, personale educativo e ATA per l'anno scolastico 202627. Sono state definite le date ufficiali e le modalità da seguire per le richieste di trasferimento e assegnazione. La procedura riguarda tutto il personale coinvolto nelle future assegnazioni di sede.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'Ordinanza n. 44 del 12 marzo 2026 con cui avvia le procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 202627. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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