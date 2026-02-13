MoCa | NEMETONA - Personale di Laura Santamaria

Laura Santamaria apre la sua mostra personale Nemetona al MO.CA di Brescia, portando in esposizione le sue nuove creazioni. La rassegna si svolge nelle Sale Neoclassiche del centro culturale, dove le opere si mescolano a dettagli architettonici storici. La mostra invita i visitatori a scoprire un mondo di forme e colori ispirati alla natura e alla spiritualità antica.

Nemetona è la mostra personale di Laura Santamaria, allestita presso le Sale Neoclassiche del MO.CA – Centro per le Nuove Culture di Brescia. A cura di Jessica Tanghetti, il progetto espositivo presenta un articolato percorso che restituisce la ricerca pluriennale dell’artista sul rapporto tra visibile e invisibile, tra micro e macrocosmo. La mostra si configura come un nuovo livello di indagine, intrecciando riferimenti all’archeologia, al mito e al sacro e introducendo l’utilizzo di nuovi materiali e supporti. Attraverso il riferimento alla figura aniconica di Nemetona, dea celtica del bosco, il progetto indaga inoltre l’energia del femminile e le relazioni tra etere e materia.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

