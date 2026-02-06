Mlacic | Ecco perché ho scelto l’Udinese e non l’Inter

Branimir Mlacic ha scelto l’Udinese invece dell’Inter. Il giovane difensore croato, classe 2007, ha deciso di proseguire la sua carriera in Friuli, lasciando da parte le sirene nerazzurre. Una scelta che ha sorpreso molti, considerando il forte interesse mostrato dal club milanese in queste settimane. Mlacic spiega le sue motivazioni e i motivi dietro questa decisione, che segna un passo importante per il suo futuro.

Mlacic. Branimir Mlacic, giovane difensore croato classe 2007, è stato al centro dell’attenzione del mercato nerazzurro per diverse settimane. L’ Inter aveva trovato un accordo con l’ Hajduk Spalato per il suo trasferimento, dimostrando un forte interesse nel portarlo in Italia e nel progetto giovanile della società. Tuttavia, nonostante la trattativa fosse ben avviata, alcuni dubbi del giocatore sul minutaggio a disposizione sotto la guida di Cristian Chivu hanno rallentato la chiusura dell’operazione. Il giovane talento croato ha valutato attentamente le opportunità e alla fine ha preso una decisione sorprendente: preferire l’ Udinese all’ Inter.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Branimir Mlacic

Ultime notizie su Branimir Mlacic

#Mlacic : “Ho scelto questo club perché l’ho sentito come il passaggio giusto per me. Mi ispiro a Gvardiol” x.com

Nani: #Mlacic "presto andrà in nazionale maggiore croata. Avevamo tantissime contendenti per lui, é stata una trattativa dura, c'era la fila. È un ragazzo maturo e ha valutato che qui sarebbe potuto crescere con più calma, anche Arizala ha scelto noi rispetto ai facebook