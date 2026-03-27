In un’intervista, il calciatore ha dichiarato di aver ricevuto un’offerta dall’Inter, ma di aver deciso di firmare con l’Udinese. Ha spiegato di aver preferito questa scelta per motivi legati alla sua crescita professionale e alle opportunità offerte dal club friulano. La notizia ha suscitato interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori nel mondo del calcio.

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© Calcionews24.com - Mlacic rivela: «Un onore essere contattato da una gigante come l’Inter, ma ecco perché ho scelto l’Udinese»

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