Mlacic rivela | Un onore essere contattato da una gigante come l’Inter ma ecco perché ho scelto l’Udinese
In un’intervista, il calciatore ha dichiarato di aver ricevuto un’offerta dall’Inter, ma di aver deciso di firmare con l’Udinese. Ha spiegato di aver preferito questa scelta per motivi legati alla sua crescita professionale e alle opportunità offerte dal club friulano. La notizia ha suscitato interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori nel mondo del calcio.
Retegui Milan, la chiave per aggirare l’ostacolo stipendio: con questa formula può arrivare in estate! Mercato Juve, prende piede l’idea Ostigard per la difesa: contatti con l’entourage! C’è una rivale sullo sfondo Carlos Augusto Inter, il brasiliano spiazza tutti! Rinnovo in stand-by e possibile addio in estate: un top club alla finestra Lecce, che tegola! Intervento chirurgico e stagione finita per Berisha: il comunicato del club De Gea ammette: «Quest’anno siamo partiti male e ci siamo messi addosso tanta pressione. Eravamo morti, Vanoli ci ha riportati in vita! La fascia da capitano.» Infortunio Lautaro, fissata la data per il rientro... 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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