Il tecnico del PSV, bosz, ha spiegato perché Perisic non è stato schierato titolare nella recente partita contro NAC Breda. Questa scelta potrebbe rappresentare un possibile indizio di mercato riguardo al futuro dell’esterno croato con l’Inter. Analizziamo le parole del tecnico e le implicazioni per il calciomercato.

Inter News 24 Perisic Inter, l’esterno croato non ha giocato da titolare nella sfida tra PSV e NAC Breda: è un indizio di mercato? Le parole di Bosz. La panchina di Ivan Perisic nella sfida contro il NAC Breda ha immediatamente acceso i riflettori sul futuro dell’esterno croato. Mentre le voci di un possibile ritorno all’ Inter per rinforzare la fascia di Cristian Chivu si fanno sempre più insistenti, il tecnico del PSV, Peter Bosz, ha voluto spegnere sul nascere ogni polemica legata al calciomercato. L’allenatore ha giustificato la scelta come una pura gestione delle energie fisiche, considerando l’età del calciatore e il calendario fitto di impegni tra campionato e coppe europee. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Perisic Inter, arriva un indizio di mercato? Il tecnico del PSV rivela: «Ecco perché ho scelto di non farlo giocare»

Mercato Inter, Romano parla così del ritorno di Perisic: «I nerazzurri hanno parlato col PSV, ecco la risposta del club olandese»In vista del mercato estivo, si intensificano le voci sul possibile ritorno di Ivan Perisic all’Inter.

Perisic Inter, il tecnico del PSV gela i nerazzurri: «C’è agitazione, ma non per me. Resterà qui con noi»Il tecnico del PSV ha dichiarato di non essere in discussione e di rimanere nel club, smentendo le voci di un possibile ritorno all’Inter.

