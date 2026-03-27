Un uomo, noto per le sue interrogazioni parlamentari e per aver ottenuto arretrati dai netturbini, ha iniziato e terminato il suo percorso a Bergamo. La sua giornata si è conclusa con un minuto di silenzio alla New Balance Arena durante una semifinale di play off tra Italia e Irlanda del Nord. La sua presenza ha attraversato diverse tappe, lasciando un segno nel territorio cittadino.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ partito da Bergamo ed ha concluso a Bergamo col minuto di silenzio fatto proprio alla New Balance Arena in occasione della semifinale di play off tra Italia e Irlanda Del Nord. La morte di Beppe Savoldi ha colpito tutti, un giocatore di una qualità estrema che, forse, ha raccolto meno di quanto meritasse, Nazionale compresa. Attaccante completo, forte nel gioco aereo, capocannoniere in un calcio nel quale anche i fantasisti potevano giocarsi il trono del gol e infatti Beppe lo ha condiviso con gente come Pulici e Rivera. L’uomo dei record, ‘Mister due Miliardi’, il calciatore che indignò i sindacati e dal quale nacquero interrogazioni parlamentari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Mister Due Miliardi’: l’uomo delle interrogazioni parlamentari e degli arretrati ai netturbini

Articoli correlati

Trevisani: «Calendario Juve è inguardabile. Qualsiasi allenatore al posto di Spalletti avrebbe fatto fare interrogazioni parlamentari»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Beppe Savoldi, “Mister due miliardi” non c’è più.Beppe Savoldi, bomber bergamasco, cresciuto nell’Atalanta e ricordato anche con le maglie di Napoli e Bologna è scomparso all’età di 79 anni.

Aggiornamenti e notizie su 'Mister Due Miliardi' l'uomo delle...

Temi più discussi: Beppe Savoldi, chi era Mister due miliardi che scandalizzò l'Italia. Morto il bomber di Bologna e Napoli, vinse il titolo di capocannoniere; Addio a Beppe Savoldi, re del gol e mister due miliardi; Addio a Beppe Savoldi, Mister due miliardi; Morto Beppe Savoldi, addio a Mister due miliardi: lo storico bomber di Napoli e Bologna aveva 79 anni.

Addio a Savoldi, mister due miliardi Bomber di Atalanta, Bologna e NapoliIl suo trasferimento al club partenopeo nell'estate del 1975 fece scandalo, ma i tifosi sottoscrissero 75.000 abbonamenti e la società incassò tre miliardi ... panorama.it

Addio a Beppe Savoldi, Mister Due Miliardi: la storia del bomber da recordÈ morto Beppe Savoldi, 79 anni. L'ex attaccante del Napoli soprannominato Mr. Due Miliardi ha segnato 77 reti in 165 partite ... tuttonapoli.net

#Calcio È morto Beppe Savoldi, 79 anni. L’ex attaccante del Bologna e del Napoli. Era stato ribattezzato “mister due miliardi” per il passaggio record dal club rossoblù a quello partenopeo. A dare l’annuncio della morte il figlio sui social. - facebook.com facebook

Calcio in lutto, è morto #BeppeSavoldi, goleador anni 70 ribattezzato "Mister due miliardi" di Paolo Pacchioni x.com