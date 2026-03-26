Beppe Savoldi Mister due miliardi non c’è più

È deceduto all'età di 79 anni Beppe Savoldi, noto ex calciatore italiano. Cresciuto nell’Atalanta, ha vestito anche le maglie di Napoli e Bologna durante la sua carriera. È stato soprannominato “Mister due miliardi” per il suo ruolo nel calcio italiano. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore.

Beppe Savoldi, bomber bergamasco, cresciuto nell’ Atalanta e ricordato anche con le maglie di Napoli e Bologna è scomparso all’età di 79 anni. Con gli emiliani in particolare ha vinto ben due delle tre Coppe Italia che può vantare nel suo palmares. Savoldi é stato uno degli attaccanti più prolifici degli anni 70. Nella sua carriera ha segnato oltre 160 gol in Serie A collezionando anche quattro presenze in Nazionale. Savoldi, addio a “Mister due miliardi”. Ad annunciare la morte di Savoldi è stato il figlio Gianluca sui social. L’ex attaccante del Bologna e del Napoli fu ribattezzato ‘Mister due Miliardi’ per il passaggio record dal club rossoblù a quello partenopeo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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