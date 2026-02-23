Trevisani | Calendario Juve è inguardabile Qualsiasi allenatore al posto di Spalletti avrebbe fatto fare interrogazioni parlamentari

Trevisani sostiene che il calendario della Juventus sia inguardabile e provoca proteste tra i tifosi. La causa, secondo il commentatore, è la sequenza di partite troppo ravvicinate e mal distribuite. In particolare, Trevisani afferma che qualsiasi allenatore al posto di Spalletti avrebbe attirato l’attenzione delle autorità sportive e politiche, rischiando anche interrogazioni parlamentari. La critica si concentra sulla gestione del programma delle partite e sulle conseguenze per la squadra.

Trevisani: «Calendario Juve è da interrogazione parlamentare. Chiunque al posto di Spalletti.». Le parole del giornalista. Negli studi di Mediaset, il giornalista Riccardo Trevisani ha preso le difese di Luciano Spalletti, spostando l’attenzione dalle critiche tecniche a una gestione del calendario ritenuta penalizzante e quasi senza precedenti per un top club. Secondo il telecronista, la crisi di risultati della Juventus non può essere analizzata correttamente senza considerare l’incredibile densità di impegni di alto livello che ha travolto i bianconeri nelle ultime due settimane. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Trevisani ha usato toni molto forti per descrivere l’anomalia vissuta dalla formazione torinese: « Se qualsiasi altra squadra avesse avuto un calendario della Juventus, qualsiasi altro allenatore al posto di Spalletti avrebbe fatto fare interrogazioni parlamentari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

È crisi per la Juve e per Spalletti: il Como all’italiana vince 2-0. Di Gregorio inguardabile (Giuntoli lo prese al posto di Szezscny)La Juve subisce una sconfitta pesante contro il Como, che vende cara la pelle con un 2-0.

«È stata una donna coraggiosa, ma qualsiasi madre avrebbe fatto lo stesso»Durante le manovre alle Bahamas, una bambina di 4 anni è scivolata tra la fiancata della nave Carnival Sunrise e il banchina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Trevisani: Crisi Juve? Calendario da interrogazione parlamentare; Chi agli ottavi tra Inter, Atalanta e Juve? Trevisani e Callegari rispondono così; Trevisani: Buona stagione del Milan? Il gioco non migliora mai...; Fregare o rubare: l'ultima lite tra Sabatini e Trevisani.

Trevisani: Con Spalletti vedo un futuro roseo per la Juventus, ma servono 3 innesti importanti. Vlahovic...Intervenuto a Sportmediaset, Riccardo Trevisani ha parlato del momento della Juventus: Dopo una partita pareggiata al 94' forse ci stava dire che è un punto guadagnato, ma ... tuttojuve.com

Trevisani sulla Juve: I punti contano più della classifica. Scontro acceso a PressingDopo il 2-2 tra Juventus e Lazio, a Pressing si accende il dibattito. Riccardo Trevisani analizza il rendimento bianconero post cambio in panchina: «Con Spalletti la Juve viaggia a quasi ... tuttojuve.com

#Champions, marzo cruciale: gli intrecci del calendario di #ASRoma, #Juve, #Atalanta e #Napoli x.com

Dopo il "prestigioso" furto con scasso contro l’Inter il calendario dice che domani c’è la Champions. Si vola a Istanbul per Galatasaray - Juve! Dopo l'arbitraggio dell'altra sera, l'atmosfera turca mi sembra una tranquilla serata in un centro benessere....almen - facebook.com facebook