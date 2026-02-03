Chi è Roberto Vannacci il generale del mondo al contrario | figlio di soldato le missioni all’estero il libro i tuffi con vestaglia e il trampolino leghista

Firenze, 3 febbraio 2026 – Roberto Vannacci è diventato una figura nota in Italia grazie al suo libro “Il mondo al contrario”, pubblicato nel 2023. Figlio di un soldato, ha passato gran parte della vita tra missioni all’estero e esercitazioni militari. Nel suo libro, ha scritto di sé, delle sue esperienze e delle sue idee, scatenando molte polemiche. Vannacci è anche noto per aver fatto tuffi in vestaglia e per le sue uscite pubbliche legate alla politica leghista. Ora, a distanza di due anni, la sua

Firenze, 3 febbraio 2026 – C'è una data precisa da ricordare quando si parla di Roberto Vannacci. E' il 17 agosto 2023 e l'Italia viene a sapere di un libro autoprodotto che si intitola " Il mondo al contrario ": vende una valanga di copie sul web, diventa un caso nazionale, se ne parla soprattutto per frasi che molti considerano omofobe e razziste. Accuse che il militare respinge sempre ma tenendo il punto, senza mai una scusa o una marcia indietro. Da quel giorno il suo nome diventa onnipresente nello scenario politico italiano. Vannacci-Lega, è divorzio. Il vicesegretario lascia il partito dopo l'incontro con Salvini

