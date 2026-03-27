Missili boom senza precedenti | cosa sta preparando davvero l’Occidente

Le tensioni tra le potenze mondiali sembrano intensificarsi con l’aumento della produzione di missili da parte delle industrie militari di entrambe le sponde dell’Atlantico. Di recente sono stati segnalati test e lanci di missili che hanno provocato esplosioni senza precedenti, alimentando le preoccupazioni riguardo a un possibile incremento delle attività militari e delle capacità di armamento.

Servono sempre più missili per contrastare le minacce, specialmente quelle aeree, così l’industria sta accelerando ulteriormente la produzione da entrambe le sponde dell’Oceano Atlantico. Durante la conferenza stampa annuale di Mbda, svoltasi il 26 marzo a Parigi, il numero uno della multinazionale Éric Béranger ha sottolineato la posizione del gruppo europeo come principale fornitore globale di sistemi d’arma avanzati e innovativi. Béranger ha evidenziato la capacità dell’azienda di soddisfare le crescenti richieste di produzione, raddoppiata tra il 2023 e la fine del 2025, prevedendo un ulteriore aumento del 40% per il 2026. Il Ceo di Mbda ha dichiarato: «Il continuo e vincente ramp-up industriale è stato un importante risultato per l’azienda nel 2025, e sottolinea le sfidanti realtà che affrontiamo. 🔗 Leggi su Panorama.it

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