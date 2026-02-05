Menopausa senza tabù | ansia memoria e cervello Cosa sta davvero accadendo

La menopausa torna al centro dell’attenzione, ma questa volta non solo come cambiamento fisico. Nuove ricerche mostrano che i sintomi vanno oltre le vampate e l’insonnia: ansia, problemi di memoria e cambiamenti nel cervello sono altrettanto comuni. Le donne spesso non parlano di questi aspetti, anche se influenzano molto la vita quotidiana. Ora si cerca di spiegare cosa sta davvero succedendo nel cervello durante questa fase.

P er anni la menopausa è stata raccontata come una questione esclusivamente "ormonale", confinata al corpo: vampate, insonnia, qualche chilo in più. Oggi la ricerca ci restituisce un quadro molto più complesso e molto più interessante. La menopausa non è solo un cambiamento fisico, ma psichico, emotivo e relazionale. E soprattutto: parte dal cervello. Non solo perché le vampate nascono da una disregolazione del centro termoregolatore, ma perché il cervello femminile, durante la transizione menopausale, cambia davvero. Cambiare, però, non significa ammalarsi.

La menopausa non riguarda solo le vampate e i disturbi fisici.

