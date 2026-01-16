Boom senza precedenti per il florovivaismo italiano | Campania sesta potenza nazionale

Il florovivaismo italiano registra un importante incremento, con un valore di produzione che raggiunge i 3,25 miliardi di euro, il livello più alto mai rilevato. La Campania si posiziona come sesta regione nel settore, contribuendo significativamente a questo successo. I dati dell’ultimo rapporto Istat evidenziano una crescita rispetto all’anno precedente, sottolineando la vitalità e l’importanza del comparto nel panorama economico nazionale.

Valore record alla produzione per il florovivaismo italiano: 3,25 miliardi di euro, il dato più alto mai registrato, in crescita rispetto ai 3,14 miliardi dell’ultimo rilevamento Istat. La Campania si conferma sesta potenza regionale del comparto. Tutto pronto intanto per la decima edizione di Myplant (18-20 febbraio, FieraMilano Rho), la principale fiera internazionale dedicata al florovivaismo, al garden e al paesaggio professionale, che segna un nuovo primato con 60.000 metri quadrati di superficie espositiva. Attese numerose aziende campane. Toscana, Liguria, Sicilia, Lombardia, Lazio, Campania, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte guidano, nell’ordine, la top ten delle regioni italiane con il più alto valore alla produzione florovivaistica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Florovivaismo, in Campania in terzo Congresso nazionale organizzato da Coldiretti: le date

