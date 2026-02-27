Elodie snobba Kendall Jenner alla sfilata di Emporio Armani ma la modella insiste e le dà la mano | Piacere il video del gelo in prima fila è virale

Durante la sfilata di Emporio Armani a Milano, Elodie ha ignorato Kendall Jenner, che comunque le ha stretto la mano dicendo “Piacere”. Il momento è stato catturato in un video diventato virale, mostrando un certo gelo tra le due. La Milano Fashion Week si distingue spesso per questi episodi che finiscono sotto i riflettori più dei vestiti presentati in passerella.

La top model americana costretta a fare il primo passo con il trio italiano. In passerella, Silvana Armani e Leo Dell'Orco debuttano al Silos con una collezione all'insegna di rigore e continuità La Milano Fashion Week regala spesso fuoriprogramma destinati a catalizzare l’attenzione mediatica molto più degli abiti in passerella. È esattamente quanto accaduto nel front row di Emporio Armani, dove un video di pochi secondi ha innescato un immediato caso social. Le protagoniste sono Elodie e Kendall Jenner, ritrovatesi sedute spalla a spalla in prima fila. Nel filmato, diventato virale su TikTok e Instagram in una manciata di minuti, si nota la cantante italiana, schermata da un paio di grossi occhiali scuri, ignorare in modo piuttosto palese la presenza della vicina di posto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

