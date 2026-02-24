Congresso Uiltrasporti Emilia Romagna | Fabio Piccinini riconfermato segretario generale

Fabio Piccinini viene confermato segretario generale del congresso Uiltrasporti Emilia Romagna, tenutosi martedì 24 febbraio all’Starshotel Du Parc di Parma. La sua rielezione deriva dall’apprezzamento dei rappresentanti di settore, che hanno approvato il suo lavoro negli ultimi anni. Durante la riunione, sono stati discussi i temi principali del trasporto regionale e le strategie future. La scelta di mantenere Piccinini alla guida riflette la volontà di proseguire con le politiche già avviate.

Importante il contributo del magistrato Catello Maresca, apprezzato da tutti i presenti, i lavori si sono conclusi con l'intervento del Segretario Generale Uiltrasporti Nazionale Marco Verzari Si é svolto martedì 24 febbraio presso lo Starshotel Du Parc a Parma il 12esimo congresso Uiltrasporti Emilia Romagna, riconfermato alla guida il Segretario Generale, Fabio Piccinini. I lavori del congresso si sono aperti con la relazione di Fabio Piccinini che ha ripercorso gli ultimi 4 anni, analizzando il passanto e tracciando le linee guida per il futuro. Diversi gli interventi da parte dei delegati, proponendo consigli ed esigenze che sono indispensabili per il lavoro dei prossimi anni.