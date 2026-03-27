Mini bando per lo spazio estivo dell’Edoné E in Città Alta il Comune cerca un’area

Il Comune ha pubblicato un mini bando per lo spazio estivo dell’Edoné, che sarà aperto da maggio a settembre. Nel frattempo, in Città Alta, si cerca un’area alternativa poiché le aree di Sant’Agostino e San Michele sono attualmente inagibili a causa di lavori. L’Edoné ha comunicato che si prepara a gestire l’attività nel periodo previsto.

PALAFRIZZONI. La riapertura da maggio a settembre. Edonè: «Ci faremo trovare pronti». Sant’Agostino e San Michele inutilizzabili per lavori. Gandi: «Stiamo valutando alternative». Il video inviato ai «followers» di «Edonè» girava da giorni, con un messaggio che raccontava il desiderio degli ex gestori di tornare ad animare lo spazio di Redona messo a disposizione dal Comune fino allo scorso settembre e una velata denuncia rispetto alle risposte attese dall’amministrazione. La prima è arrivata ieri con l’approvazione della Giunta Carnevali «degli indirizzi per la manifestazione d’interesse relativa alla gestione dello spazio di Largo Gemelli a Redona dal 15 maggio al 14 settembre 2026». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Mini bando per lo spazio estivo dell’Edoné. E in Città Alta il Comune cerca un’area Articoli correlati Da area di risulta a spazio verde al servizio della comunità: Ponteranica e lo studio Bonicelli premiati per il progetto di recupero dell’area di via VIII MarzoUn’area di risulta de-pavimentata e impreziosita con filari di alberi autoctoni e nuove pavimentazioni drenanti, restituendo alla comunità uno spazio... Leggi anche: Bando di una sola estate per l’Edonè: “Stagione utile per definire le necessità dei giovani” Contenuti utili per approfondire Città Alta Temi più discussi: Mini bando per lo spazio estivo dell’Edoné. E in Città Alta il Comune cerca un’area; All’appello dell’Edonè il Comune risponde con un mini bando estivo per lo spazio di Redona; A Bergamo, in Città Alta, torna la festa del cioccolato (lunga tre giorni); Le 10 migliori auto piccole del 2026. Mini bando per lo spazio estivo dell’Edoné. E in Città Alta il Comune cerca un’areaLa riapertura da maggio a settembre. Edonè: «Ci faremo trovare pronti». Sant’Agostino e San Michele inutilizzabili per lavori. Gandi: «Stiamo valutando alternative». ecodibergamo.it Caffè della Funicolare, bando per assegnare lo storico localePotrebbe riaprire a breve lo storico Caffè della Funicolare, che sorge nell’immobile di Atb nella stazione superiore di Città Alta. È stata infatti pubblicata la richiesta di manifestazione ... ecodibergamo.it Pronti a lasciarvi tentare Nel weekend, Piazza Cittadella in Città Alta si trasforma in un paradiso per gli amanti del cioccolato con la Festa del Cioccolato, giunta alla terza «Cittadella Edition». Un appuntamento che porta nel cuore storico della città il megli - facebook.com facebook