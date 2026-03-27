Bando di una sola estate per l’Edonè | Stagione utile per definire le necessità dei giovani

Gli ex gestori dell’Edonè si sono collocati davanti ai cancelli chiusi dello spazio, che da settembre non è più aperto al pubblico. È stato indetto un bando di una sola estate per l’uso del locale, considerato un periodo utile per comprendere le esigenze dei giovani. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i dettagli sulle modalità di partecipazione o le finalità del progetto.

Bergamo. Per realizzare il video gli ex gestori dell’ Edonè si sono posizionati davanti ai cancelli, chiusi dallo scorso settembre. Con un’allusione critica pubblicata sui social e inviata nella newsletter rivolta agli habitué del parco, la società Nutopia, che fin dalla sua nascita gestisce lo spazio estivo di Redona, ha sollecitato una risposta dell’amministrazione comunale sul futuro dell’area. “Dopo la scadenza della concessione – raccontano gli ex gestori nel video condiviso mercoledì 25 marzo – ci siamo messi subito al lavoro per presentare una nuova proposta, consegnata agli uffici comunali a dicembre. Sappiamo che c’è una procedura da rispettare, ma questa lunga fase di incertezza ha rotto un’abitudine consolidata negli anni”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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