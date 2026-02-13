Brescia violenta rapina alla stazione dei bus in via Solferino | arrestati altri tre giovani

Brescia, 13 febbraio 2026 – Tre giovani tunisini sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di aver partecipato alla violenta rapina avvenuta lo scorso gennaio nell’autostazione di via Solferino, a Brescia. La banda avrebbe agito armata di coltelli e avrebbe minacciato i passeggeri per portare via soldi e telefoni, lasciando dietro di sé un caos di vetri rotti e urla. La polizia ha intercettato i tre durante un controllo di routine nel quartiere, riconoscendoli dai testimoni e dai filmati delle telecamere di sorveglianza.

Brescia, 13 febbraio 2026 – Tre giovani tunisini sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di aver preso parte alla violenta rapina avvenuta la scorso gennaio nell' autostazione di via Solferino, a Brescia. Si tratta di un 20enne, un 21enne ed un 19enne senza fissa dimora e con a proprio carico numerosi precedenti penali eo di polizia per reati di varia natura e gravità. Tutti e tre beneficiari dello status di asilo politico. Accerchiano, picchiano e rapinano due giovani a Brescia: cinque arresti, due sono minori Le accuse. I tre sono accusati di essere complici degli altri 5 pregiudicati già arrestati, responsabili di una violenta aggressione con rapina avvenuta lo scorso mese di gennaio all'interno della stazione metropolitana di via Solferino, dove avevano accerchiato, picchiato e rapinato 2 cittadini stranieri per poi darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

