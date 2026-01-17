Milano ragazzo accerchiato e rapinato | arrestati tre marocchini

A Milano, tre giovani di 20, 18 e 16 anni sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di aver rapinato un ragazzo in via Pellegrino Rossi. Gli agenti sono intervenuti prontamente, garantendo la sicurezza della zona e assicurando i responsabili alla giustizia. L’episodio sottolinea l’importanza delle misure di prevenzione e controllo nelle aree urbane.

Tre ragazzi di 20, 18 e 16 anni sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa aggravata in concorso in via Pellegrino Rossi a Milano nella notte tra giovedì e venerdì 16 gennaio. Tutto è accaduto intorno alle 3 del mattino a bordo di un autobus sostitutivo della M3 che stava viaggiando in direzione Comasina. La vittima, un ragazzo di 20 anni, è stato accerchiato da quattro ragazzi che lo hanno minacciato e rubato l’orologio, un Casio del valore di circa 90 euro. Successivamente sono scappati cercando di far perdere le loro tracce. Sul posto sono intervenuti gli agenti della volante Sempione bis che hanno rintracciato tre dei quattro rapinatori. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

