Milano ragazzo accerchiato e rapinato | arrestati tre marocchini
A Milano, tre giovani di 20, 18 e 16 anni sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di aver rapinato un ragazzo in via Pellegrino Rossi. Gli agenti sono intervenuti prontamente, garantendo la sicurezza della zona e assicurando i responsabili alla giustizia. L’episodio sottolinea l’importanza delle misure di prevenzione e controllo nelle aree urbane.
Tre ragazzi di 20, 18 e 16 anni sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa aggravata in concorso in via Pellegrino Rossi a Milano nella notte tra giovedì e venerdì 16 gennaio. Tutto è accaduto intorno alle 3 del mattino a bordo di un autobus sostitutivo della M3 che stava viaggiando in direzione Comasina. La vittima, un ragazzo di 20 anni, è stato accerchiato da quattro ragazzi che lo hanno minacciato e rubato l’orologio, un Casio del valore di circa 90 euro. Successivamente sono scappati cercando di far perdere le loro tracce. Sul posto sono intervenuti gli agenti della volante Sempione bis che hanno rintracciato tre dei quattro rapinatori. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Ragazzo accerchiato, aggredito e rapinato per strada a Milano da una gang
Leggi anche: Como, ragazzo di 15 anni accerchiato e rapinato da banda di maranza
L'incubo mentre fa benzina: accerchiato e preso a pugni in faccia da tre ragazzi; Ragazzo aggredito e derubato sul bus: rapinatori gli rubano l’orologio (un Casio da 90 euro); Como, ragazzo di 15 anni accerchiato e rapinato da banda di maranza; Vigevano, evade dai domiciliari e rapina un supermercato: arrestato 36enne.
Rapina a Milano, ladri rintracciati col cellulare rubato: uno dei banditi sottrae l'arma a un poliziotto e spara - Hanno rapinato un uomo, ma sono rimasti ‘fregati’ dal sistema di geolocalizzatore sul cellulare sottratto. milanotoday.it
Ragazzo rapinato a Milano, il ventenne arrestato ha 'capacità criminali elevatissime' - accusati di aver aggredito e rapinato un quindicenne che, domenica sera, si trovava nella zona di corso Buenos Aires, a Milano. ansa.it
Ragazzo rapinato a Milano, 'il 20enne ha capacità criminali elevatissime' - Ha dimostrato di avere "una capacità criminale elevatissima" e quindi deve restare in cella il 20enne, accusato, con due amici e una ragazza minorenni, di aver aggredito e rapinato, un 15enne che, ... ansa.it
Milano: settantenne accoltellato in casa, fermato un ragazzo di 21 anni Link nei commenti - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.