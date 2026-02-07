Questa mattina presto, intorno alle 5, un giovane di 21 anni è stato ferito durante una rapina in strada a Milano. L’aggressione è avvenuta lungo viale Bligny, vicino all’Università Bocconi, dove il ragazzo è stato colpito con un coltello per il suo cellulare. La polizia ha già avviato le indagini per identificare i responsabili.

Un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato all'alba a Milano per un cellulare. La violenta rapina è avvenuta alle 5 di sabato, lungo viale Bligny, in zona Università Bocconi.Ragazzo accoltellato a MilanoPer fortuna le ferite riportate dal giovane non sono gravi: è stato trasportato all'ospedale.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Milano Rapina

Un episodio di cronaca si è verificato nel pomeriggio del 5 gennaio a Milano, nei pressi del parchetto vicino al Bicocca Village.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Milano. Accoltellato per rapina, ragazzo resta invalido

Ultime notizie su Milano Rapina

Argomenti discussi: Ragazzo accoltellato durante una rapina all'alba a Milano; Violenza a Salerno, 16enne accoltellato durante una lite nel centro storico: trasportato in ospedale; Minorenne accoltellato durante una lite nel centro cittadino di Salerno, la polizia cerca il responsabile. Il commento con Il Mattino di Salerno; Violenta rapina in strada con accoltellamento a Torino Barriera di Milano: identificato l'autore dopo due mesi di indagini.

Incontra due rivali al luna park nel Tarantino e li accoltella: dopo ore il papà accompagna 16enne a costituirsiUn ragazzo di 16 anni ha accoltellato un rivale coetaneo e un 20enne durante la festa patronale di di San Ciro a Grottaglie (Taranto) ... fanpage.it

Aggressione e rapina nella notte in viale Abruzzi a Milano: 24enne accoltellato a una gambaUn ragazzo di 24 anni è stato accoltellato a una gamba durante un tentativo di rapina da parte di un uomo che poi si è dato alla fuga ... fanpage.it

Italia Due. . CRONACA. MINORENNE ACCOLTELLATO A SALERNO: FERMATO UN RAGAZZO facebook

Lite tra minori a Salerno, accoltellato un ragazzo - Il ferimento all'esterno di un fast food della zona Mercatello, non lontano da alcune scuole. Indaga la @poliziadistato @TgrRai x.com