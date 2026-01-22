Il ristorante libanese solidale e altre cose buone a Milano nel weekend dal 23 al 25 gennaio

Dal 23 al 25 gennaio, La Meza a Milano propone un weekend dedicato alla cucina libanese e alla solidarietà. Situato in Via Tartini 13 nel quartiere Dergano, il ristorante di Abdel Zakaria combina tradizione culinaria e iniziative sociali, offrendo un’occasione per gustare piatti autentici e scoprire un progetto che va oltre il semplice ristorante. Un'opportunità per condividere buono cibo e valori di inclusione nel cuore della città.

