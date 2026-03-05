Croce Rossa Una serata di solidarietà

Una serata dedicata alla solidarietà si è svolta recentemente, coinvolgendo diverse realtà del territorio che hanno collaborato per promuovere l’iniziativa. Durante l’evento, sono state organizzate diverse attività per sensibilizzare il pubblico e raccogliere fondi a favore di progetti umanitari. La Croce Rossa ha partecipato attivamente, contribuendo a creare un momento di condivisione tra i presenti.

Una serata all’insegna della solidarietà, della partecipazione e della collaborazione tra le realtà del territorio. Si è tenuta con grande successo al Borgo Palace Hotel la Charity Dinner 2026 organizzata dal comitato di Sansepolcro della Croce Rossa Italiana, evento che ha riunito associazioni, club service e cittadini con l’obiettivo di sostenere le attività umanitarie dell’associazione sul territorio. La serata ha visto una partecipazione numerosa e qualificata, segno della forte sensibilità della comunità verso i temi della solidarietà e del volontariato. All’iniziativa hanno preso parte diversi club service locali, tra cui Lions Clubs International, Rotary International e Inner Wheel di Sansepolcro, insieme alla Fidapa Alta Valle del Tevere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

