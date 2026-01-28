Santiago Giménez rompe il silenzio e parla del suo infortunio. Dopo l’operazione alla caviglia, l’attaccante del Milan spiega di essere sulla strada del recupero e di pensare già al futuro.

Santiago Giménez rompe il silenzio sul momento più delicato della sua stagione. L’attaccante del Milan, fermo ai box dopo l’operazione alla caviglia effettuata nelle scorse settimane, ha raccontato a ESPN il percorso che lo ha portato allo stop e le sensazioni di un recupero che procede con fiducia. Un racconto diretto, lucido, che mette in fila dolore, scelte e obiettivi. Il recupero e la voglia di tornare. Giménez non nasconde la difficoltà del periodo, ma guarda avanti con determinazione: «È stato difficile, perché ci sono state alcune settimane in cui giocavo con dolore. L’infortunio ha iniziato a peggiorare sempre di più. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Milan, Giménez racconta il recupero: «Ora penso al futuro. Tornerò più forte»

