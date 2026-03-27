Il Milan ha convocato un vertice tra l’allenatore e il direttore sportivo per discutere delle operazioni di mercato in programma. La società ha deciso di concentrare le risorse su un acquisto da 35 milioni di euro, puntando a rafforzare la rosa. In vista della prossima sessione di trasferimenti, sono stati avviati incontri per definire le strategie di mercato.

Il Milan rompe gli indugi e accelera la pianificazione strategica per la prossima sessione di trasferimenti, blindando l’asse tecnico tra la dirigenza e Massimiliano Allegri. Nel vertice operativo tenutosi a Casa Milan, che ha visto la partecipazione di Furlani, Tare e Ibrahimovic, il club rossonero ha individuato in Konstantinos Karetsas il profilo prioritario per inaugurare il nuovo ciclo qualitativo sulla trequarti. Il talento classe 2007, attualmente in forza al Genk, rappresenta l’obiettivo sensibile per iniettare imprevedibilità tattica in un reparto che necessita di innesti di prospettiva internazionale, consolidando la politica di scouting aggressivo già tracciata dalla proprietà. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, assalto a Karetsas: vertice Allegri-Ibrahimovic per il talento da 35 milioni

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