Milan assalto a Karetsas | 18 assist per il nuovo obiettivo di Allegri

Il Milan ha messo nel mirino Konstantinos Karetsas, giovane talento del calcio europeo, come possibile rinforzo per la prossima sessione di mercato estiva del 2026. La società rossonera ha espresso interesse nei confronti del giocatore, che attualmente si distingue per le sue prestazioni e il suo potenziale. La trattativa potrebbe coinvolgere varie modalità di trasferimento e dettagli contrattuali ancora da definire.

Il Milan punta il nuovo gioiello del calcio europeo: Konstantinos Karetsas è l’obiettivo sensibile della dirigenza rossonera per l’estate 2026. Il fantasista classe 2007, in forza al Genk, è entrato con decisione nei radar di Massimiliano Allegri, stregato dalla precocità e dalla visione di gioco del diciottenne greco. Nonostante la giovanissima età, Karetsas vanta già una maturità da veterano, essendo diventato un pilastro della Nazionale greca con 9 presenze e 3 reti collezionate nell’ultimo anno. Il club di via Aldo Rossi monitora il calciatore da tempo e sarebbe pronto a sferrare l’attacco decisivo per anticipare la concorrenza delle big della Premier League e della Bundesliga. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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