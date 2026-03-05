Milan Legrottaglie | Allegri al Real Madrid? Sarebbe un peccato perdere un allenatore così vincente

Negli ultimi giorni si sono diffuse voci su un possibile trasferimento di Allegri al Real Madrid, con alcune fonti che parlano di un interesse concreto da parte del club spagnolo. Allegri, attuale allenatore del Milan, è stato al centro di queste discussioni, che hanno attirato l’attenzione dei media sportivi. Al momento, non ci sono conferme ufficiali né dettagli sui tempi o le modalità di un eventuale accordo.

Nicola Legrottaglie ha parlato di Massimiliano Allegri nel suo intervento a 'TmwRadio'. Proprio sotto la guida dell'allenatore toscano, l'ex difensore ha giocato con la maglia del Milan (una sola partita) nella stagione del 18esimo scudetto. Di seguito, un estratto delle sue parole. Su Allegri al Real Madrid: "La cosa più importante è capire cosa ne pensa lui. Vista da fuori dico solo che sarebbe un peccato perdere Allegri per il nostro campionato, dato che è uno dei più vincenti della storia. Già il nostro calcio ha dei problemi, poi se ci facciamo scappare i migliori la situazione peggiora ancora. Lui l'ho avuto come allenatore e so che chi lo prende ne accetta pregi e difetti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

