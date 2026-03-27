Milan | Leao in Portogallo

Rafael Leao si trova in Portogallo per affrontare un trattamento mirato al recupero da un fastidio all’adduttore destro che lo ha coinvolto negli ultimi mesi. La decisione di recarsi nel suo paese di origine è stata presa per seguire un percorso terapeutico specifico, con l’obiettivo di tornare in condizione nel minor tempo possibile. La situazione ha tenuto banco nelle ultime settimane nel mondo del calcio.

Rafael Leao ha scelto il Portogallo per accelerare il recupero dal fastidio all’adduttore destro che lo tormenta da mesi. Il numero 10 rossonero, in accordo con lo staff medico del Milan, si trova a Lisbona dove sta seguendo un programma personalizzato di allenamenti e terapie con preparatori fisici di sua massima fiducia, gli stessi con cui ha spesso lavorato durante le estati. Leao si allena in solitaria, senza la presenza dello staff tecnico o medico rossonero, e approfitta della permanenza nella capitale portoghese per stare vicino alla famiglia (i figli Leonardo e Tiago vivono lì). L’obiettivo è chiaro: risolvere definitivamente la pubalgia che lo limita da tempo e rientrare al più presto per essere decisivo nella volata finale di Serie A. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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