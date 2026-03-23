Milan infortunio Leao | andrà in nazionale? Ecco la decisione del Portogallo
Milan-Torino 3-2 i rossoneri hanno vinto riuscendo ad accorciare a meno 6 dall'Inter capolista (che ha pareggiato ieri sera contro la Fiorentina). Corsa Scudetto riaperta? Difficile pensarlo ora visto che il Diavolo a Pasquetta affronterà il Napoli in una partita spartiacque. Chi spera di esserci è Leao alle prese con il riacutizzarsi dell'infortunio all'adduttore. Il portoghese verrà convocato in Nazionale per le amichevoli del Portogallo? Ecco le ultime notizie in merito. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, il 4-3-3 è il futuro per Allegri? Ecco quali mosse e colpi servirebbero>>> A riportare la notizia è il giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' Luca Bianchin. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Articoli correlati
Leao, un sabato in pace: ride in tribuna. Ecco quando si saprà se andrà in nazionalePuò bastare un’espressione, a volte più di mille parole, per raccontare uno stato d’animo e soprattutto mettere la parola fine – si spera del tutto –...
Infortunio Scamacca, l’attaccante risponde presente ed andrà comunque a Coverciano! Il motivo della decisioneThuram Inter, il feeling col gol preoccupa! Chivu si aspettava da lui e anche Ausilio ora valuta la cessione Calciomercato Inter, Romano conferma...
Approfondimenti e contenuti su Milan infortunio Leao andrà in...
Temi più discussi: Leao di nuovo ko: tocca a Fullkrug rialzare il Milan; Milan, infortunio Leao: l’esito degli esami strumentali; Leao salta Milan-Torino, Allegri in ansia: che cosa è successo; L'infortunio di Rafael Leao e altre 2 storie sul Milan che potresti esserti perso.
Infortunio Leao: l’esito degli esami e i tempi di recuperoInfortunio Leao - Tiene banco per il Milan il nuovo infortunio di Leao. Problema muscolare per l'esterno portoghese, ... fantamaster.it
Probabili formazioni Milan-Torino: cosa filtra sul sostituto di Leao, le ultime su ZapataProbabili formazioni Milan Torino - Nella giornata di sabato 21 marzo, andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di ... fantamaster.it
Buongiorno, milanisti! facebook
Il risultato al Franchi Il risultato fa sorridere il Milan, che torna a -6 dalla capolista, mentre per i viola è un punto prezioso in chiave salvezza x.com