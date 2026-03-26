Milan caso Leao | vola in Portogallo per l’infortunio all’adduttore

Il calciatore del club milanese ha lasciato l’Italia e si è diretto in Portogallo per un infortunio all’adduttore. La squadra non ha comunicato ulteriori dettagli sulle condizioni dell’atleta, che dovrà sottoporsi a nuovi accertamenti clinici. La sua assenza potrebbe influenzare le prossime partite del club, a meno che non ci siano aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni di salute.

Allarme rosso in casa Milan: Rafael Leao ha lasciato improvvisamente l’Italia per volare in Portogallo, dove si sottoporrà a una nuova serie di accertamenti clinici. Il riacutizzarsi del dolore all’ adduttore, che aveva già costretto il fuoriclasse lusitano al forfait forzato nell’ultima sfida di campionato contro il Torino, impone ora una gestione medica extra-confine. Nonostante la risonanza magnetica effettuata sabato 21 marzo avesse inizialmente escluso lesioni muscolari acute, il persistente fastidio ha spinto lo staff sanitario rossonero a concordare un consulto specialistico in patria per stabilizzare il quadro clinico del calciatore.... 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, caso Leao: vola in Portogallo per l’infortunio all’adduttore Articoli correlati Infortunati Milan, Leao vola in Portogallo per curare l’adduttore! Novità positive per Loftus CheekCristiano Ronaldo Jr, l’allenamento col Real Madrid infiamma il mercato: futuro in Spagna insieme al padre? Calciomercato Juve, Spalletti fa la lista... Milan, infortunio Leao: andrà in nazionale? Ecco la decisione del PortogalloMilan-Torino 3-2 i rossoneri hanno vinto riuscendo ad accorciare a meno 6 dall'Inter capolista (che ha pareggiato ieri sera contro la Fiorentina). Tutti gli aggiornamenti su Milan caso Leao vola in Portogallo per... Temi più discussi: Leao, pace e sorrisi con tutti ma il Milan senza di lui vola. Ora cosa può succedere?; Milan, Leao vola all'estero per un consulto medico: vuole essere al top col Napoli; Leão in Portogallo per nuovi controlli fisici: rientro per Napoli-Milan?; Il Milan senza Rafael Leao segna di più: divorzio a fine stagione?. Milan, Leao vola in Portogallo per curarsi: i tempi di recuperoNotizia dell'ultima ora in casa Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport , Leao è volato in Portogallo per sottoporsi ad una visita specialistica. La decisione è stata presa in accordo con il club ... fantacalcio.it Leao vola in Portogallo, ma il viaggio non preoccupa il Milan. Il n.10 verrà visitato da uno specialista. Intanto il prezzo cala e quelle voci sul futuro…Criptica la story Instagram che ha postato portoghese mercoledì sera, ma il club rossonero è al corrente e monitora gli sviluppi sulle sue condizioni ... affaritaliani.it Quanto è fondamentale #Rabiot Secondo #Caressa molto, anzi è l'uomo decisivo! Così il noto giornalista sportivo: "Esaltiamo giustamente Modric, ma Rabiot è persino più importante per il #Milan. Con Allegri sta trovando davvero la sua massima espres - facebook.com facebook #Milan, in estate più #Rabiot e meno Musah: non si può andare al risparmio o per tentativi, specie sul centravanti x.com