Cassano | Milan tanta confusione contro il Como Occhio che non vieni risucchiato con le altre squadre

Antonio Cassano ha commentato la partita tra Milan e Como, sottolineando la confusione evidente tra i rossoneri. L’ex attaccante ha avvertito che il Milan rischia di essere risucchiato dalle squadre in zona retrocessione se non migliora la sua organizzazione. Cassano ha osservato che la squadra di Allegri ha mostrato ancora troppi errori di reparto e poca lucidità in fase offensiva. Ha avvertito i tifosi di stare attenti, perché un passo falso potrebbe compromettere la posizione in classifica. La partita si è conclusa con molte difficoltà per il Milan.

Mercoledì sera, a 'San Siro', si è disputato il recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 tra il Milan di Massimiliano Allegri e il Como di Cesc Fàbregas: risultato finale, 1-1. Ospiti in vantaggio al 32' con Nico Paz; pareggio dei padroni di casa al 64' con Rafael Leão. Antonio Cassano, ex attaccante - tra le tante squadre - anche del Milan, per 18 mesi, tra il gennaio 2011 e il giugno 2012, ha commentato la partita nel suo consueto intervento alla trasmissione 'Viva el Fútbol', in onda su 'Twitch'. E, come al solito, è stato tutt'altro che tenero nei confronti del Diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Cassano: “Milan, tanta confusione contro il Como. Occhio che non vieni risucchiato con le altre squadre” Leggi anche: Como-Milan, arbitro Guida: ecco i precedenti con le due squadre. All’AVAR c’è Di Paolo! Leggi anche: Milan-Como, arbitro Mariani: i precedenti con le due squadre. Ecco chi c’è al VAR ADANI e CASSANO su COMO-MILAN 1 3:ALLEGRI SOLO C**O, MAIGNAN MIGLIORE AL MONDO! VIVA EL FUTBOL Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cassano: Occhio al Milan che non viene risucchiato in mezzo al marasma delle altre squadre. Cassano: Occhio al Milan che non viene risucchiato in mezzo al marasma delle altre squadreAntonio Cassano, nel suo consueto intervento a Viva El Futbol, parla di Milan-Como 1-1 e della classifica di Serie A, con i rossoneri attualmente a meno 7 dall'Inter capolista. Le ... milannews.it Cassano: Allegri ha sempre proposto zero. Al Milan gli abbiamo fatto vincere lo scudetto, senza fare quello che diceva luiIn una lunga intervista concessa al Messaggero, Antonio Cassano ha toccato diversi temi d’attualità calcistica: le sue parole ... ilnapolista.it Il Milan può ancora sperare nel sogno scudetto dopo il pareggio di ieri sera con il Como #vivaelfutbol #milan #como #cassano - facebook.com facebook Cassano attacca Allegri: "Al Milan gli abbiamo fatto vincere lo Scudetto senza fare quello che diceva lui. Con la Juve ha vinto zero, quest'anno zero" x.com