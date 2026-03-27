Milan Bergomi | Allegri potrebbe giocare meglio Sullo Scudetto … | PM

Prima della conferenza stampa di presentazione della Yes Cup 2026, Giuseppe Bergomi ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, commentando il possibile miglioramento di Allegri come allenatore. Ha anche fatto alcune osservazioni sullo Scudetto, senza entrare in dettagli specifici. Le sue parole sono state riferite in un contesto di analisi sulle forze in campo nel campionato italiano.

Milan, Bergomi: “Allegri potrebbe giocare meglio. Sullo Scudetto .” PM Prima della conferenza stampa di presentazione della Yes Cup 2026 ha parlato anche Giuseppe Bergomi. Le parole sul Milan Milano si prepara ad accogliere ancora una volta la Yes Cup, il più grande torneo internazionale di calcio giovanile di Pasqua in Italia: andrà in scena dal 2 al 5 aprile. Ai margini della conferenza stampa di presentazione ha parlato anche Giuseppe Bergomi ex difensore dell'Inter. Ecco il video dal nostro inviato Stefano Bressi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Bergomi: “Allegri potrebbe giocare meglio. Sullo Scudetto …” | PM Articoli correlati Trevisani: “Il Milan è una squadra forte e potrebbe giocare 100 volte meglio. Allegri …”"Se Allegri quest'anno vince lo scudetto, ci si inchina e gli si stringe la mano". Impallomeni sul Milan: “Ho visto un Allegri carico. Sullo scudetto …”"E' stato un risultato molto importante, per aver accorciato sull'Inter e per poter lottare per lo Scudetto". Tutti gli aggiornamenti su Sullo Scudetto Argomenti discussi: Ballotta a CN24: Scudetto? La squadra di Conte ci deve sperare. Uno scontro diretto potrebbe favorire l’Inter…. Milan-Torino, ultima possibilità per lo Scudetto? Allegri riflette sulla formazioneIl Milan al lavoro per preparare al meglio la sfida contro il Torino: le scelte di formazione di Massimiliano Allegri per tenere vivo il sogno scudetto. spaziomilan.it Milan Inter, un derby che riaccende le chance scudetto per Allegri? Il calendario dei rossoneri passa dalle prossime 4 partite: l’analisiMilan Inter, un derby che riaccende le chance scudetto per Allegri? Il calendario dei rossoneri passa dalle prossime 4 partite: l’analisi Il successo nel derby ha riacceso entusiasmo e ambizioni in ca ... calcionews24.com