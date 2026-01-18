Impallomeni sul Milan | Ho visto un Allegri carico Sullo scudetto …

Stefano Impallomeni commenta la vittoria del Milan contro il Como, sottolineando l'atteggiamento positivo di Allegri e la determinazione della squadra. In un intervento a TMW Radio, l’esperto analizza le prospettive del club rossonero e il percorso verso lo scudetto, offrendo una visione equilibrata e approfondita sulla situazione attuale del Milan.

"E' stato un risultato molto importante, per aver accorciato sull'Inter e per poter lottare per lo Scudetto". L'ex giocatore Stefano Impallomeni parla così della vittoria del Milan contro il Como per 3-1: "Per quello che ha dimostrato non sarà semplice, ma per motivazioni e un impegno a settimana può farlo. Il Como ha giocato e il Milan ha vinto, ma non mi aspettavo andasse così". Impallomeni continua con il suo parere a TMW Radio: "Il Como ha commesso due errori fatali e il Milan ne ha approfittato. Era molto importante vincere dopo due pareggi, ora altre partite importanti e sfide che diranno parecchio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

