Stefano Impallomeni commenta la vittoria del Milan contro il Como, sottolineando l'atteggiamento positivo di Allegri e la determinazione della squadra. In un intervento a TMW Radio, l’esperto analizza le prospettive del club rossonero e il percorso verso lo scudetto, offrendo una visione equilibrata e approfondita sulla situazione attuale del Milan.

"E' stato un risultato molto importante, per aver accorciato sull'Inter e per poter lottare per lo Scudetto". L'ex giocatore Stefano Impallomeni parla così della vittoria del Milan contro il Como per 3-1: "Per quello che ha dimostrato non sarà semplice, ma per motivazioni e un impegno a settimana può farlo. Il Como ha giocato e il Milan ha vinto, ma non mi aspettavo andasse così". Impallomeni continua con il suo parere a TMW Radio: "Il Como ha commesso due errori fatali e il Milan ne ha approfittato. Era molto importante vincere dopo due pareggi, ora altre partite importanti e sfide che diranno parecchio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Impallomeni sul Milan: “Ho visto un Allegri carico. Sullo scudetto …”

Leggi anche: Marotta sul Milan: “Ho visto nella squadra di Allegri dei valori molto intensi. Sulla lotta scudetto …”

Leggi anche: Vieri schietto: «Inter e Milan fuori dalla Supercoppa? Non ho visto nessuna delle due partite, ma sullo scudetto dico questo»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Adriano Galliani a Sky Sport sul Milan e su Allegri: Spero che sia l'anno dello scudetto del Milan

Stefano Impallomeni tra #MilanComo, #Juventus e tanto altro x.com

Un grande ringraziamento ai miei nuovi follower! Sono felice di avervi tra noi! Antonio Pacella, Vincenzo Impallomeni Vi Swiss Primo, Roberto Do, Ciro Damora, Maurizio Di Mola, Luca Faggian, Orazio Cristina Sammartino, Amilcare Ponchielli, Tullio Piscopo, - facebook.com facebook