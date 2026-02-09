Trevisani | Il Milan è una squadra forte e potrebbe giocare 100 volte meglio Allegri …

Riccardo Trevisani ha commentato il momento del Milan, definendolo una squadra forte che potrebbe giocare anche molto meglio. Durante il podcast 'CENTROCAMPO', il giornalista ha detto che Allegri, l’allenatore, ha ancora margini di miglioramento e che la squadra ha le potenzialità per crescere.

"Se Allegri quest'anno vince lo scudetto, ci si inchina e gli si stringe la mano". Il giornalista Riccardo Trevisani è stato ospite del podcast 'CENTROCAMPO'. La puntata integrale andrà in onda domani 10 febbraio su 'YouTube'. Sui social è stato pubblicato già un estratto su Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan. Ecco le parole di Trevisani. LEGGI ANCHE: Milan, Modric: non solo classe e qualità. C'è un dato che sorprende davvero>>> "Il Milan è una squadra forte e potrebbe giocare 100 volte meglio di come sta facendo adesso. Mi devi dimostrare che potrebbe fare peggio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

La partita tra Roma e Milan si è conclusa con un pareggio di 1-1.

L'analisi di Trevisani sull'Inter evidenzia la fiducia nella forza e nel gioco della squadra nerazzurra.

TREVISANI su MILAN-ROMA L'AVEVA PREVISTO:ALLEGRI CON 0 TIRI TI FREGA Manà Manà SPORT

Trevisani non ha dubbi: Il Milan gioca davvero maleIntervenuto a Pressing, Riccardo Trevisani ha rilasciato quste parole sul Milan che ieri sera ha pareggiato 1-1 sul campo della Roma: Nessuno può dire che il Milan non stia ... milannews.it

Trevisani si scusa in live per l'uso di un termine eccessivoTrevisani si scusa in live su Cronache di Spogliatoio per l’uso di un termine eccessivo. Segui le ultimissime sui rossoneri Durante l’ultima puntata del programma Elastici sui canali di Cronache di ... milannews24.com

DURO SCONTRO ORDINE-TREVISANI SUL MILAN: "SIETE OSSESSIONATI, IO LO SO!" Ordine: "Il Milan ha Leao al 30% con la pubalgia, Pulisic con la borsite, Gimenez fuori, Füllkrug col piede rotto! Il fatto che il Milan stia lassù dipende da qualcun facebook

#Trevisani: "Il #Milan può giocare meglio, decide di giocare male. Finché #Maignan ..." #SempreMilan x.com