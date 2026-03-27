L’allenatore dell’Italia Under 21 ha espresso parole di stima per il giovane attaccante attualmente in prestito dal Milan al Lecce. Ha commentato che Camarda ha chiesto di trasferirsi nonostante le circostanze. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni o sulle trattative è stato fornito.

L'allenatore dell’Italia Under 21 Silvio Baldini ha voluto spendere alcune parole sul giovane Francesco Camarda, calciatore del Milan in prestito al Lecce. Il giovane, secondo quanto emerso, ha chiesto di avere la possibilità di essere comunque aggregato al gruppo anche se infortunato. Ecco, di seguito, le sue parole: Su Camarda: «E certo, lo abbraccio con molto affetto, era a casa, ha chiesto di stare con noi in ritiro, è arrivato ieri sera. Se ce ne fossero centinaia con questo spirito qui. Lui merita tutta la mia stima. Si vede la crescita anche grazie agli allenatori che hanno nei club, se si dà spazio e fiducia possono regalare soddisfazioni». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Baldini: “Camarda? Lui merita tutta la mia stima. Ha chiesto di venire nonostante…”

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