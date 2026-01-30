Il Milan potrebbe perdere Christopher Nkunku in queste ultime settimane di calciomercato invernale. Secondo alcune indiscrezioni, diversi club hanno chiesto informazioni sul centroavanti francese, che potrebbe lasciare i rossoneri se arriva l’offerta giusta. La società sta valutando le opzioni, ma ancora non ci sono decisioni definitive. La situazione resta aperta e i tifosi aspettano sviluppi nelle prossime settimane.

"La posizione di Nkunku va monitorata in questi ultimi giorni di mercato. Servono le condizioni giuste, ma se fossero trovate il Milan potrebbe anticipare l’operazione Jean-Philippe Mateta. Per l’attaccante francese classe 1997 sono arrivati nelle ultimissime ore i sondaggi di Roma, Fenerbahçe (in trattativa con l’Atalanta per Ademola Lookman) e Atlético Madrid", ha rivelato Pedullà in esclusiva sul proprio sito web ufficiale. LEGGI ANCHE: 'Vieni qui?': Modric chiama l'ex Real Madrid al Milan! Le ultime di calciomercato >>> "Si cercano gli incastri giusti e soprattutto la formula per attivare agli accordi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Nkunku può partire: Pedullà rivela chi ha chiesto info su di lui

Approfondimenti su Nkunku Milan

Ultime notizie su Nkunku Milan

Argomenti discussi: Milan, Nkunku non è incedibile: il club rossonero è pronto ad ascoltare offerte negli ultimi giorni di mercato; Milan, Moretto: Il calciomercato rossonero non è chiuso al 100%, la stima per Mateta è alta; Leao, Pulisic, Nkunku, Fullkrug: chi gioca titolare in attacco nel Milan contro la Roma; ? Milan, Nkunku resta sul mercato: i rossoneri ascoltano eventuali offerte.

