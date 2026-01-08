Cannella ha passato tutta la sua vita in canile | merita una famiglia

Cannella ha trascorso tutta la vita in canile, senza mai conoscere una casa o un ambiente familiare. A 12 anni, desidera trovare una famiglia che le offra affetto e serenità. È un’anziana che merita di trascorrere gli ultimi anni in un contesto di calore e attenzione, ricevendo le cure e l’amore che non ha mai avuto.

Brina e Cannella non sanno che , dopo aver passato il loro primo Natale sole e in gabbia , dovranno passare l’ultimo dell’anno nel terrore del chiasso dei botti ! Non sanno cosa le aspetta . Speriamo solo possano andare presto a casa ! Al momento nessuna ri - facebook.com facebook

