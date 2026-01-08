Cannella ha passato tutta la sua vita in canile | merita una famiglia
Cannella ha trascorso tutta la vita in canile, senza mai conoscere una casa o un ambiente familiare. A 12 anni, desidera trovare una famiglia che le offra affetto e serenità. È un’anziana che merita di trascorrere gli ultimi anni in un contesto di calore e attenzione, ricevendo le cure e l’amore che non ha mai avuto.
Ha 12 anni e quasi tutti trascorsi in canile. Cannella non ha mai conosciuto una casa, mai un divano o una carezza di un umano che potesse essere solo suo, parte integrante della sua vita. È entrata in canile quando aveva solo 7 mesi ed è oramai chiusa in un box 24 ore su 24. Non esce mai, anche. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Stella è entrata in canile da cucciola: merita una famiglia
Leggi anche: "Lola è sorda e ha sofferto: non vogliamo che passi in canile il resto della sua vita"
Cannella ha passato tutta la sua vita in canile: merita una famiglia - Ora fa freddo, ancor di più nella sua cella all’interno di un canile privato in Abruzzo, dove vive attualmente. ilpescara.it
Brina e Cannella non sanno che , dopo aver passato il loro primo Natale sole e in gabbia , dovranno passare l’ultimo dell’anno nel terrore del chiasso dei botti ! Non sanno cosa le aspetta . Speriamo solo possano andare presto a casa ! Al momento nessuna ri - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.