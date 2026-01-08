Cannella ha passato tutta la sua vita in canile | merita una famiglia

Cannella ha trascorso tutta la vita in canile, senza mai conoscere una casa o un ambiente familiare. A 12 anni, desidera trovare una famiglia che le offra affetto e serenità. È un’anziana che merita di trascorrere gli ultimi anni in un contesto di calore e attenzione, ricevendo le cure e l’amore che non ha mai avuto.

Ha 12 anni e quasi tutti trascorsi in canile. Cannella non ha mai conosciuto una casa, mai un divano o una carezza di un umano che potesse essere solo suo, parte integrante della sua vita. È entrata in canile quando aveva solo 7 mesi ed è oramai chiusa in un box 24 ore su 24. Non esce mai, anche. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

