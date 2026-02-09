Milan Karetsas talento nel mirino | alcuni numeri impressionano L’analisi

Konstantinos Karetsas, giovane attaccante del Milan, continua a far parlare di sé. Nonostante la sua giovane età, il classe 2007 ha già mostrato numeri sorprendenti che attirano l’attenzione dei dirigenti rossoneri. Nei prossimi mesi potrebbe avere più chance in prima squadra, mentre il club monitora da vicino le sue evoluzioni.

Il Milan continua la sua ricerca di talento in giro per il mondo. Il club rossonero, infatti, potrebbe investire ancora in estate dopo colpi importanti in prospettiva a gennaio. Tra questi ci potrebbe essere il classe 2007 Konstantinos Karetsas, fantasista del Genk. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il prezzo di Karetsas potrebbe essere di circa 25 milioni di euro, e il Diavolo lo avrebbe già seguito dal vivo con alcuni scout. Come gioca Karetsas? Il giovane greco è un fantasista che dà del tu al pallone, sa trovare i compagni benissimo ed è in grado di saltare l'uomo in dribbling. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

