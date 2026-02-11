Milan Leao è di nuovo carico e Allegri lo premia | titolare a Pisa con un obiettivo

Rafael Leao torna a essere protagonista in campo. L’attaccante portoghese si è allenato bene a Milanello e si sente più in forma. Allegri lo schiererà titolare a Pisa, puntando su di lui per cercare i tre punti. Leao sembra pronto a fare la differenza.

Dopo un periodo difficile, le cure e la fisioterapia a cui Leao si è sottoposto per il fastidio all'adduttore hanno funzionato e il giocatore è pronto a riprendersi il Milan, già in occasione della trasferta di venerdì sul campo del Pisa. Sarà riposato (non ha giocato a Bologna) e motivato. Anche dalla possibilità di raggiungere un nuovo obiettivo. Secondo la 'rosea', infatti, in 29 precedenti occasioni i gol di Leao sono stati decisivi per la vittoria del Milan. Si considerando le reti che lo hanno visto 'match-winner' (quelli dell'1-0 o determinanti per il sorpasso) e quelle utili a rompere l'equilibrio in sfide poi finite con un successo rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Dopo la partita contro il Bologna, Allegri ha aggiornato i tifosi sulle condizioni di Leao, che ha riposato ieri sera.

In occasione di Milan-Genoa, Massimiliano Allegri potrebbe schierare nuovamente la coppia offensiva formata da Leao e Pulisic, considerando le ultime scelte tattiche.

